L’Isola dei Famosi, prima gaffe hot per Ilary Blasi: "A me i normodotati non piacciono"

Le spiagge dell’Honduras hanno di nuovo ospiti Vip, infatti ieri sera lunedì 17 aprile è ripartita “L’Isola dei Famosi” condotta come sempre da Ilary Blasi. Elegante e con un nuovo look – già diventato un meme sui social quando FissoRidendo lo ha accostato a quello di Amanda Lear – la Blasi ha ripreso il timone del reality show per dare il via a questa nuova edizione.

Ad inizio puntata non è mancato un chiaro riferimento a Francesco Totti, ma subito la Blasi ha dirottato il discorso su Nicola Savino, senza però convincere il pubblico che ha capito perfettamente il senso della frecciatina lanciata proprio contro l’ex marito.

La vera chicca della serata arriva però dopo la mezzanotte, quando la Blasi sta interagendo con la Palapa. Nella scorsa edizione è stata proprio la Palapa al centro di una gaffe che ha fatto il giro del web, quando la conduttrice con molta naturalezza l’ha fatta diventare “la Patata”. Facile immaginare l’ironia che si è scatenata sia in studio che sui social.

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi pronuncia la sua prima gaffe a luci rosse

Adesso la Blasi deve affrontare altri goliardici commenti dopo che la sua frase: “L’ho detto anche in un’intervista. A me i normodotati non piacciono” resasi conto della gaffe ha subito cercato di rimediare con un “Oddio che ho detto” e quando Vladimir Luxuria si è alzata per confortare la collega, Ilary ha precisato “Non i normodotati, i normotipo“, con grande sollievo di Luxuria felice che si fosse chiarito questo – si pensa magari il primo – malinteso a luci rosse.

Come è accaduto nella scorsa edizione per il lapsus della Palapa, anche in questa appena iniziata abbiamo già un tormentone servito nella prima puntata e diventato già virale che promette di diventare il segno distintivo nell’edizione 2023. Sembra comunque che la prima puntata del reality abbia portato a casa un ottimo risultato in fatto di ascolti.