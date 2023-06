L’Isola dei Famosi, Prestes contro Scuccia: "La suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore"

Stasera andrà in onda la semifinale de “L’isola dei famosi“, che sancirà gli ultimi nomi che si guadagneranno la finale che andrà in onda nella giornata di lunedì 19 giugno su Canale 5. Al momento l’unica a essere riuscita a conquistarsi questo ambito traguardo è stata Pamela Camassa.

Al momento la protagonista della diciassettesima edizione, sia nel bene che nel male, è sicuramente Helena Prestes. L’amica di Nikita Pelizon infatti sin da subito, forse in maniera inaspettata, è stata isolata dal resto gruppo, rendendosi così protagonista di numerosi scontri con il resto dei presenti in Honduras.

Helena Prestes si scaglia contro Cristina Scuccia

Questa volta però Helena Prestes decide di lanciare una frecciatina a Cristina Scuccia che, almeno durante le prime settimane, le due sembravano aver stretto una bella amicizia. Durante il daytime andato in onda il 15 giugno lo scontro è iniziato quando Gian Maria Sainato ha chiesto a Helena con chi desidera sentirsi in contatto una volta finita “L’isola dei famosi”, smentendo di voler stringere un’amicizia con l’ex vincitrice di “The Voice of Italy” una volta che si spengono le telecamere.

Cristina, in maniera risentita, esclama: “Ti ricordo che mi hai detto che sono falsa” ricevendo una pronta risposta di Helena: “Hai detto che fai pace solo con persone importanti per te“. Ovviamente però il confronto non si ferma qui e la Scuccia prova a ribadire il suo modo di pensare: “Perdono le persone importanti, di valore e spessore. Do valore alle vere amicizie, non alle persone che incontro e vedo che non si meritano nulla di buono di mio. Non mi interessa leccare il c**o di Marco, come stai facendo tu”.

Da qui si scatena l’ira di Helena: “Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore. Davanti alle telecamere è una persona, quando non c’è la telecamera un’altra”. I toni dello scontro si sono alzati per svariati minuti e, quasi sicuramente, Ilary Blasi ne parlerà durante la diretta di questa sera.