L’isola dei famosi, Paolo Noise rivela: "Cecchi Paone e Antolini hanno fatto l’amore davanti a tutti"

Durante una chiacchierata con “Lo Zoo di 105“, il programma radiofonico di Radio 105, Paolo Noise ha parlato per la prima volta del suo ritiro da “L’isola dei famosi“. Parlando dei suoi motivi dietro al ritiro forzato, il conduttore rivela di aver dovuto abbandonare forzatamente il reality a causa di un picco pressorio importante, ma ha voluto comunque ringraziare tutti i medici che l’hanno assistito subito.

Oltre a parlare del suo ritiro a “L’isola dei famosi”, che resta comunque uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni, Paolo svela anche alcuni particolari un po’ più hot del programma. Come rivelato dal diretto interessato, Alessandro Cecchi Paone insieme al suo fidanzato Simone Antolini, non si sono trattenuti dinanzi alle telecamere lasciandosi così andare più di una volta.

La confessione di Paolo Noise su Alessandro e Simone

Come rivelato da Paolo, gli unici a essere andati oltre sono stati Alessandro e Simone, poiché i Jalisse sono riusciti a mantenere i loro istinti dinanzi alle telecamere, spezzando poi una lancia a favore di Fabio Ricci etichettandolo come una persona tenerissima.

“Il sesso tra Cecchi Paone e Antolini? Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco” successivamente Paolo arriva più nei dettagli hot in merito ad Alessandro e Simone: “Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto”.

Uno di questi giorni Paolo Noise avrebbe visto Christopher Leoni piuttosto turbato in merito agli atteggiamenti tenuti da Alessandro e Simone; Noise afferma che Leoni una mattina gli ha detto: “La prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo”. Vedremo ora se i due diretti interessati avranno qualcosa da replicare.