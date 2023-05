L’Isola dei famosi, Paolo Noise ricoverato dopo un malore: "Non riusciva neanche ad alzarsi"

Dopo che diversi concorrenti dell’edizione 2023 dell’ “Isola dei Famosi” hanno accusato malori, crisi o difficoltà, arriva ora la notizia del ricovero di uno dei partecipanti al reality di Mediaset. Si tratta di Paolo Noise, che sarebbe stato vittima di un malore e che siano in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute.

La notizia si è diffusa nella mattinata di venerdì, quando il canale Telegram de Lo Zoo di 105 ha visto l’apparizione di un messaggio che leggeva: “Voci di corridoio dicono che Paolo è stato soccorso dai medici dell’Isola“. In brevissimo tempo l’indiscrezione ha fatto il giro del web, fino all’intervento del collega Fabio Alesi.

Nel corso della popolare trasmissione radiofonica, il DeeJay ha infatti rassicurato tutti i fan de “Lo Zoo di 105”, affermando che le condizioni di Paolo non siano gravi. “Non preoccupatevi. È stato un piccolo malore per Paolo, il che ci sta dopo giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri” ha scherzato, aggiungendo: “Nulla di grave. Semplicemente un malore legato alla fatica“.

Nonostante il malore subito da Noise non sia particolarmente grave, i medici del programma sono immediatamente intervenuti e non hanno voluto correre alcun rischio, trasportandolo in una struttura vicina all’accampamento per i controlli del caso, che stabiliranno se Paolo sta abbastanza bene da poter proseguire la sua partecipazione allo show.

L’amico Marco Mazzoli, anche lui tra i partecipanti del reality, è riuscito a far trapelare un messaggio, spiegando che proprio nel giorno del malore avevano ricevuto un banchino per pescare: “Doveva essere una giornata un po’ da sogno per noi. Quando invece il banchino è arrivato, Paolo non riusciva neanche ad alzarsi. È giunto il medico e lo ha portato a fare una flebo“. Rassicurando i fan, ha aggiunto: “Credo si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Vi aggiorneremo e vedrete che sta bene“.