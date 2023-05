L’isola dei famosi, Paolo Noise abbandona il reality

La puntata del 22 maggio per i fan de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non si è aperto nel migliore dei modi. Infatti il conduttore radiofonico Paolo Noise ha dovuto forzatamente abbandonare il programma a causa di alcuni problemi di salute.

Non si tratta del primo ritiro in questa diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi”, poiché fino a questo momento hanno preso questa triste decisione anche Claudia Motta, Marco Predolin, la coppia formata da Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento.

Il motivo dietro al ritiro di Paolo Noise

Come riportato testualmente dal sito “Today“, negli ultimi giorni Paolo rivela di non essere stato molto bene, nonostante la situazione più critica pare sia passata: “Adesso sto bene, non ho dormito tutta la notte. Ora credo che lascerò parli il cuore e scusate se faccio fatica a esprimerlo”.

Successivamente Paolo racconta tutto ciò che è successo negli ultimi giorni, ringraziando un naufrago in particolare per il supporto dato in queste settimane: “C’è un brulicante meraviglioso mondo di invisibili dietro il programma. […] ci tengo a ringraziarli veramente tanto perché sono riusciti a darmi in questo mese tantissimo pur nel loro silenzio. […] Fra queste persone ce ne è stata una che ringrazio tantissimo perché mi ha permesso di rialzarmi da una brusca caduta. Ci tengo a vincere questa esperienza, ma purtroppo questa persona, per farmi del bene, ha preso la decisione di non consentirmi di proseguire il cammino sull’Isola”.

Ovviamente per motivi di privacy Paolo non può svelare i veri motivi dietro al suo ritiro ma, dalle sue parole, non pare che si tratti di una vicenda così tanto leggera. La voce di RTL 102.5 ammette di aver molto sofferto per questa decisione, ma si dichiara comunque vincitore del programma poiché è felice nell’aver capito di essere voluto bene dalle persone che stima. Infine in Palapa arriva anche Marco Mazzoli che, dopo aver abbracciato il suo amico salutandolo un’ultima volta in Honduras, hanno rivissuto insieme la loro esperienza nel programma.