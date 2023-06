L’Isola dei Famosi, Pamela Camassa attacca Helena Prestes: "Ha detto che Cristina Scuccia è una suora morta"

Le tensioni in Honduras tra i concorrenti de “L’isola dei famosi” non si stanno facendo attendere, anche se per la finale mancano esattamente quattro giorni. Prima però i naufraghi dovranno mettersi alla prova per la semifinale, che andrà in onda nella giornata di domani in seguito allo slittamento causato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi.

Una cosa che si è vista per tutta la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” è stato quello di vedere un gruppo compatto andare contro a Helena Prestes. Spesso infatti i naufraghi hanno attaccato le mosse fatte dalla ragazza sull’isola e nulla è servito lo sbarco di Nikita Pelizon, la migliore amica di Helena, a calmare le acque tra di loro.

Le nuove accuse nei confronti di Helena Prestes

In questi giorni Pamela Camassa, al momento l’unica finalista del reality, ha accusato Helena di aver parlato alle spalle di Cristina Scuccia: “Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita. Hai detto ‘la suora è morta’, tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo”.

Lo sfogo di Pamela Camassa però non si ferma qui: “Non si possono offendere in questa maniera le persone. Parli sopra gli altri e offendi. Sì che è una suora morta, ma come puoi dire una roba del genere? Tu non intendevi offendere, ma offendi sempre“.

La moglie di Filippo Bisciglia però non si ferma qui, sottolineando come il programma sia diventato del tutto trash a causa dei comportamenti tenuti da Helena Prestes in Honduras. Infine sottolinea di essere molto infastidita quando prova a comportarsi da vittima con Marco Mazzoli, ove il conduttore radiofonico dedica un sacco di tempo alla ragazza nonostante, sempre secondo il pensiero di Pamela, non si meriterebbe nessuna attenzione.