L’isola dei famosi, Nikita Pelizon pronta a sbarcare in Honduras

In questa diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, si stanno puntando anche sugli ospiti. La prima ad aver sbarcato in Honduras è stata Asia Argento che ha cercato di dare manforte alla sorella Fiore e difenderla, a suo modo di dire, dagli atti di bullismo ricevuto dai naufraghi presenti in Honduras.

Purtroppo però, per motivi totalmente diversi, Fiore ha dovuto forzatamente abbandonare il programma. Il motivo infatti viene causato da un brutto infortunio al piede, come dichiarato dalla diretta interessata: “La mia crisi è dovuta al dolore al piede. Ci ho provato a tornare in gioco, prima col tutore ma affondavo nella sabbia, poi il medico è tornato e mi ha fatto una fasciatura molto stretta, solo che ci devo camminare tantissimo e la sera il piede mi fa malissimo e non riesco a dormire”.

Nikita Pelizon pronta a sbarcare in Honduras

Nelle prossime settimane in Honduras sarebbe pronta ad arrivare anche Nikita Pelizon. La notizia viene svelata in anteprima da “Investigatore Social“, alias di Alessandro Rosica, che è stato spesso ospite nei salottini di “Mattino Cinque” condotto da Federica Panicucci proprio per parlare dei reality show.

Alessandro Rosica annuncia quindi che Nikita è pronta ad andare in Honduras per fare una piccola sorpresa ad Helena; insieme hanno preso parte a “Pechino Express – La rotta dei sultani”: “La vincitrice del ‘Grande Fratello Vip’ Nikita Pelizon sta partendo per l’Honduras per fare una bella sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Fonte ufficiale e vera”.

Proprio la scorsa settimana Helena è crollata durante uno sfogo con Corinne Cléry, facendo così capire di aver bisogno di un po’ di sostegno dall’esterno: “Non ce la faccio più, mi sento debole, senza forze. Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno attaccata. Dicono che io reciti, mi hanno giudicato perché vogliono nominarmi. Mi sento sola”.