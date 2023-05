L’Isola dei Famosi, Nikita Pelizon in lacrime vicino a Helena Prestess

Il legame tra Nikita Pelizon e Helena Prestess all’Isola dei Famosi si è rivelato più forte che mai, tanto da far scaturire lacrime sincere prima della partenza di Nikita dall’Honduras. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha raggiunto l’isola per sostenere la sua grande amica Helena e ha trascorso alcuni giorni insieme a lei sulle splendide spiagge bianche.

Tuttavia, come era prevedibile, la permanenza di Nikita era limitata nel tempo e ieri ha dovuto dire addio alle spiagge dell’Isola dei Famosi in modo definitivo. Prima di lasciare l’Honduras, ha voluto salutare Helena lasciandosi andare a qualche lacrima commovente. Con voce tremante, Nikita ha dichiarato: “Lo sai bene, ora ti sostengo da fuori amore. Tu stai bene e dai sempre il massimo. Non devi mollare, stai facendo questo per te stessa e vai avanti. Fammi vedere il tuo bellissimo sorriso e spacca“.

Le emozioni sono state travolgenti non solo per Nikita, ma anche per Helena. Quest’ultima ha voluto dedicare delle dolci parole all’amica che stava per lasciare il reality di Canale Cinque: “Voglio davvero ringraziare questa vita che ho vissuto negli ultimi due anni e mezzo. Il mio percorso mi ha portato a questa persona. Sono estremamente felice di averla conosciuta”.

L’amicizia tra Nikita e Helena si rivela evidente, trasmettendo un senso di autenticità e sincerità che coinvolge il pubblico. Non è l’unica grande amicizia nata nel reality di Canale Cinque, infatti, Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno dimostrato di essere inseparabili durante la loro permanenza insieme in Honduras. Quando Paolo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi, Marco è scoppiato in lacrime, rivelando la profonda connessione che li lega.

Le emozioni, i legami sinceri e le dimostrazioni di affetto tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi non fanno che alimentare il gossip e attirare l’attenzione del pubblico. Il reality show si conferma ancora una volta una fonte inesauribile di storie coinvolgenti e relazioni umane intense. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il prossimo episodio dell’Isola dei Famosi e quale altro legame profondo si svilupperà tra i naufraghi.