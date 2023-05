L’isola dei famosi, Nathaly Caldonazzo fa pace con Andrea Lo Cicero ma non con Cecchi Paone: "È senza anima"

Le incomprensioni tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, due dei concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, sono nate durante i primissimi giorni del loro sbarco in Honduras e, fino a questo momento, non riescono a trovare un argomento su cui dialogare.

Sia nel corso delle dirette che, come si può vedere dalle strisce pomeridiane, entrambi non si risparmiano con le frecciatine. La più critica è sicuramente Nathaly Caldonazzo, in cui ha affermato come Alessandro sia l’unica persone che non riesce a sopportare nel gioco, mentre il giornalista sottolinea come l’ex fidanzata di Massimo Troisi avrebbe cercato di farlo separare da Simone Antolini.

Il nuovo attacco di Nathaly Caldonazzo

Ilary Blasi, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, è voluto ritornare su Nathaly e sulle sue incomprensioni tra Andrea Lo Cicero e Alessandro Cecchi Paone. Intervenuto in merito all’argomento legato a Cecchi Paone, la Caldonazzo non arretra di un centrimetro e continua a lanciare delle accuse piuttosto pesanti. “È una persona cattiva, la reputo quasi senza anima” afferma con decisione la Caldonazzo, per poi aggiungere: “È ingiustificato tutto questo odio che nutre nei miei confronti, ogni volta inventandosi che lo voglio far separare dal fidanzato”.

Va comunque detto che Alessandro Cecchi Paone non ci va più leggero, sottolineando di non essere interessato a far pace con lei: “Ha dei problemi di insoddisfazione in amore. Lei mi ha detto che non accetterà mai le mie scuse, io non intendevo fargliele. Poi ha detto che non vorrà incontrarmi fuori, ma non c’è pericolo, io non l’ho mai incontrata prima”.

Successivamente si parla delle incomprensioni tra Nathaly e Andrea, ma qui il confronto è molto più leggero. La naufraga, dopo un brevissimo chiarimento avvenuto in diretto, si lascia andare a un lungo abbraccio con l’ex rugbista mettendo così alle spalle i loro battibecchi.