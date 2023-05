L’isola dei famosi, Nathaly Caldonazzo attacca Cecchi Paone: "È l’unico che non sopporto"

I rapporti tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone, due dei concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, si sono incrinati sin da subito. Entrambi si sono resi protagonisti di un duro litigio quando hanno provato a risolvere il problema di Corinne Cléry legato alla sua fobia dei serpenti.

Da quella vicenda sono piovute delle parole pesanti, Cecchi Paone ha accusato Nathaly di essere una pescivendola, mentre neanche la naufraga si è tirata indietro con le frecciatine. Nel corso delle dirette poi il giornalista ha continuato ad affondare il colpo, rivelando come l’ex fidanzata di Massimo Troisi avrebbe cercato di rompere la sua relazione con Simone Antolini.

Il nuovo attacco di Nathaly Caldonazzo a Cecchi Paone

Come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” Nathaly, durante una chiacchierata con Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero, ha voluto dire la sua: “Sono molto felice di questo arrivo, del tuo, non di quello di Andrea. Con Andrea non mi sono trovata bene, certi suoi comportamenti non mi piacciono, ma finisce lì”.

Successivamente l’argomento si sposta su Cecchi Paone, in cui Nathaly continua ad attaccarlo in maniera piuttosto pesante: “Invece con Alessandro è diverso. Lui è l’unico che non sopporto davvero. Con me si è posto male, brutta persona, non lo vorrei qui. Se lo incontrassi fuori cambierei strada. Come mai non mi sono trovata con lui? Dici due galli in un pollaio? Due galline forse… Comunque non si è posto con me come con voi. Quella sparata che mi ha fatto era assurda“.

In confessionale invece ha parlato della difficoltà a convivere con il resto del gruppo e che non si sarebbe mai aspettata di ritrovarsi così in solitudine. Nonostante le evidenti peripezie che può offrire un’avventura così difficile come “L’isola dei famosi”, la naufraga ammette come la natura e l’isolamento le sta regalando quei momenti di pace che tanto apprezza.