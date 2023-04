L’isola dei famosi, Mediaset paga una lauta penale a due concorrenti: il motivo

Nonostante non sia ancora iniziato la nuova edizione de “L’isola dei famosi“, che vedrà la conduzione di Ilary Blasi in cui viene affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, il programma in onda su Canale 5 sta facendo già molto discutere sui settimanali di gossip.

Infatti, come riportato dalla rivista “Oggi” diretta da Umberto Brindani, l’amministratore di Mediaset Pier Silvio Berlusconi vuole portare avanti la linea dura iniziata nelle battute finali del “GF Vip 7”. Quindi l’obbiettivo della rete resta quello di ridurre al minimo i momenti di trash e soprattutto le cadute di stile che hanno caratterizzato la scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Le ultime indiscrezioni su “L’isola dei famosi”

Nella rubrica curata dal giornalista Alberto Dandolo si legge come lo stesso Berlusconi sia sceso in campo per annullare il contratto a due naufraghi, che sarebbero Gianmarco Onestini, influencer e fratello di Luca presente nell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, e Luca Di Carlo, conosciuto come l’avvocato del diavolo e che ha assistito anche l’ex membro della Camera dei deputati Ilona Staller.

Sempre secondo il settimanale Pier Silvio avrebbe addirittura pagato una penale piuttosto alta pur di stracciare i contratti dei due naufraghi: “Perciò i vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show”.

Nella lista dei presunti scartati, sempre secondo le indiscrezioni non confermate dai diretti interessati, ci sarebbero Elga e Serena Enardu, quest’ultima nota soprattutto per la sua relazione con Pago e per la loro partecipazione a “Temptation Island”, e Gian Maria Sainato, influencer e opinionista del programma “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso.

Nel cast ufficiale troviamo invece 16 naufraghi: Alessandro Cecchi Paone, in coppia con Simone Antolini, Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry, Marco Predolin, Pamela Camassa, Helana Prestes, Cristopher Leoni, i Jalisse, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Claudia Motta, Marco Mazzoli e Paolo Noise.