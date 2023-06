L’isola dei famosi, Marco Mazzoli contro Helena Prestes: "Ha detto che gli italiani sono razzisti"

La diretta del 5 giugno de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, si è aperta con le ultime vicissitudini legate a Helena Prestes. La naufraga, sin dai primissimi giorni, si è praticamente isolata dal gruppo non riuscendo a diventare amica di nessuno dei presenti in Honduras.

I più duri che sono andati contro Helena Prestes troviamo sicuramente Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli, poiché tutti sono contrati alla decisione di Helena nel continuare questa sua avventura in maniera solitaria. In particolar modo il conduttore de “Lo Zoo di 105” ha lanciato un duro attacco nei confronti dell’amica di Nikita Pelizon: “Lei non ascolta ciò che dice una persona! Vuol fare il Raz Degan dei poveri ma non sei un’unghia di Raz Degan e non sei bella come Belén Rodríguez”.

Il nuovo sfogo di Helena Prestes

Nel corso della diretta, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, è arrivato un nuovo scontro in cui si vede protagonista Helena Prestes con Marco Mazzoli. La naufraga infatti ammette di aver trovato un certo astio del tutto inspiegato nei suoi confronti sin dal primissimo giorno, accusandoli di non aver neanche provato nel conoscere il suo lato migliore del carattere.

Andrea Lo Cicero però non ci sta, accusandola di comportarsi semplicemente da vittima, mentre Marco Mazzoli l’accusa nuovamente di volersi comportare come Raz Degan. Successivamente Ilary Blasi dà nuovamente parola a Helena, ove la modella afferma che gli altri stiano facendo solamente strategia contro di lei ma, nonostante questa, non vuole avere paura di nessuno.

Durante l’acceso scontro però Marco cita un presunto virgolettato di Helena: “Ci ha detto ‘non potrò mai vincere questo programma perché gli italiani sono razzisti“. Ilary però prende immediatamente le sue difese e anche Helena cerca di chiarire il suo punto di vista: “Come prima cosa, il razzismo mi fa schifo. Volevo dire che gli italiani tifano per gli italiani, i brasiliani per i brasiliani. Io vivo e amo l’Italia“.