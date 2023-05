L’isola dei famosi, Marco Mazzoli attacca il GF Vip: "È un programma trash"

Sin dai primi giorni in cui è sbarcato in Honduras Marco Mazzoli ha messo immediatamente in chiaro il suo pensiero nei confronti dei reality show. Il conduttore de “Lo zoo di 105” è voluto ritornare per l’ennesima volta sull’argomento legato ad Helena Prestes, la quale nelle scorse settimane l’aveva accusato di essere un’attrice da soap opera.

In merito Marco fa capire di non apprezzare alcune strategie che si vedono negli altri reality, in particolar modo quelle del “Grande Fratello Vip“. Infatti ricorda che, durante la settima edizione condotta da Alfonso Signorini, sono successe alcune cadute di stile rivelando di vedersi totalmente distante dagli atteggiamenti mostrati dai vipponi nella Casa più spiata d’Italia.

“C’è stato il bordello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto?” ha iniziato così la conversazione Marco come riporta “Biccy” in cui poi aggiunge: “Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality“.

Ritornando invece nei suoi ricordi, Marco ammette di aver visto le primissime edizioni del “Grande Fratello” lodandone i progetti iniziali: “Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega”.

Ricorda quindi che sia lui che Paolo non riescono a digerire le cose finte e, proprio per questo motivo, ammette di aver alzato la voce nei confronti di Helena solamente perché iniziava a percepire un po’ di strategia nei suoi comportamenti. Infine Marco rivela di aver accettato questa proposta da Mediaset non per i soldi o per il successo ma solamente per giocare.