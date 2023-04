L’isola dei famosi, malore per Helena Prestes dopo aver mangiato pesce crudo: "Vomitava e delirava"

Non ha vissuto delle ore facili Helena Prestes, una delle concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi su Canale 5. La brasiliana, come svelato dai suoi compagni di viaggio, non si sarebbe sentita bene dopo aver ingerito dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Cadonazzo.

Una delle prime a raccontare della brutta esperienza vissuta da Helena è stata Corinne Cléry: “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza” per poi aggiungere pochi minuti dopo: “Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”.

Simone Antolini ha voluto confermare la tesi di Corinne, dando così la colpa al pesce crudo per il suo malore: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”. Chi invece la pensa diversamente è Pamela Camassa, ove sottolinea come Helena si sia sentita male a causa del troppo sole preso negli ultimi giorni.

Fortunatamente però l’allarme legato alla condizione fisica di Helena è rientrato nel giro di poche ore, poiché gli autori de “L’isola dei famosi” hanno deciso di volersi accettare che stesse bene prima di farla proseguire nel gioco. Molto probabilmente, come rivelato da Corinne e Simone, è stato proprio il pesce crudo a far sentire male la Prestes, seppure fino a questo momento la produzione non ha rilasciato nessun comunicato.

Per Helena rimanere a “L’isola dei famosi” è sicuramente una bella notizia in ambito professionale. Infatti per l’influencer si tratta di una delle primissime avventure in un programma italiano, se si esclude la propria partecipazione a “Pechino Express – La rotta dei sultani” insieme a Nikita Pelizon nel team “Italia–Brasile”, quest’ultima vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip” che sta riunendo già il suo fandom per portarla avanti il più tempo possibile.