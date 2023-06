L’Isola dei Famosi, malore in diretta per la Drusian: la reazione della Scuccia scatena polemiche

Durante l’ultima puntata de “L’isola dei famosi” è successo di tutto. Pamela Camassa è stata eletta prima finalista. Non sono mancati gli scontri in diretta, con Enrico Papi che è stato ripreso da Ilary Blasi e Alvin. In particolare, al centro dell’attenzione è finita Cristina Scuccia a seguito di una reazione dopo una prova che ha portato Alessandra Drusian ad avere un attacco di panico in diretta.

Nello specifico, le due naufraghe hanno dovuto affrontare una prova che le avrebbe portate al televoto flash per eleggere il primo finalista. L’altra prova ha visto la Camassa sfidare, in una prova d’apnea, Helena Prestes con la vittoria della prima. Bisognava dunque conoscere il nome di chi avrebbe affrontato al televoto la Camassa. A sfidarsi sono state, appunto, la Scuccia e la cantante dei Jalisse.

La Drusian sin da subito è apparsa in difficolta, difficolta che non è sfuggita a suo marito Fabio Ricci. Alvin ha tentato di rassicurarlo, ma ad un certo punto si è vista solo Cristina portare avanti la prova e di Alessandra nessuna traccia. La Blasi ha domandato al suo inviato cosa stesse accadendo, ma Alvin sul momento non le ha risposto.

Le telecamere hanno poi ripreso la naufraga, la quale si è lasciata andare ad un urlo. La Drusian è apparsa in ansia. “È andata in ansia perché non toccava. Adesso la stiamo calmando, appena è pronta te lo dico“, ha dichiarato Alvin dopo averla presa in spalla e portata in spiaggia. La cantante dei Jalisse ha paura dell’acqua e pare non sappia nuotare.

Ciò che ha destato polemiche è stato l’atteggiamento della Scuccia. L’ex suora, nonostante l’evidente difficoltà della sua “rivale”, ha continuato la prova. Si è fermata solo un istante, procedendo e arrivando di fatto alla vittoria finale, da sola. Secondo i telespettatori Cristina avrebbe dovuto fermarsi e sincerarsi delle condizioni di Alessandra.

È stata accusata di non aver mostrato sensibilità in un momento così particolare. Dallo studio anche Corinne Clery l’ha attaccata, ritenendo che non sia così buona come vuol far credere. La prova è stata infine vinta proprio dalla Scuccia, di fatti la sensazione si è avuta sin da subito visto che non ha avuto rivali.