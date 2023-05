L’isola dei famosi, malore in diretta per Corinne Cléry

Durante la diretta del 15 maggio l’attrice Corinne Cléry, una delle concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi su Canale 5, doveva prendere a una prova insieme agli altri naufraghi. Il volto televisivo doveva inserire la propria mano all’interno di una scatola senza conoscerne il proprio contenuto.

Per la paura di trovare un serpente, Corinne dapprima accusa un malore e poi costringe la produzione a intervenire. Già nelle scorse settimane l’attrice francese aveva manifestato tutta la sua fobia per i rettili facendo, ovviamente in maniera inconsapevole, scontrare Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo perché entrambi stavano cercando una soluzione alla sua fobia.

Il malore di Corinne Cléry

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, il primo ad accorgersi delle condizioni di Corinne è Alvin, in cui ferma il gioco per abbracciarla. Successivamente interviene Ilary Blasi che prova, in maniera invana, a tirarle su di morale: “Corinne, so che hai la fobia dei serpenti e posso garantirti che all’interno della scatola non c’è alcun serpente“.

Mentre Enrico Papi, l’opinionista de “L’isola dei famosi” insieme a Vladimir Luxuria, pare che sia il primo a captare le vere difficoltà dell’attrice invitandola a non prendere parte alla sfida: “Corinne, non partecipare al gioco. Stai tranquilla”. Proprio in quel momento entra in scena un uomo appartenente alla produzione del reality show, che ha immediatamnete cercato di sincerarsi sulle reali condizioni di salute della naufraga e, resosi conto che Corinne avesse realmente bisogno di un minuto di tempo per riprendersi, ha deciso di condurre l’attrice lontana dalle telecamere.

Fortunatamente le condizioni di Corinne non sono preoccupanti e Alvin ha voluto tranquillizzare tutti prima del suo rientro in gioco. Dopo un po’ infatti l’attrice era in splendida forma, in cui parla con Ilary della lontananza forzata che sta vivendo con il figlio: “Da quando sono qui penso sempre a mio figlio. Con gli anni mio figlio ed io ci siamo allontanati, c’erano state litigate ed oggi non ci vediamo, non ci parliamo, è il più grande dolore della mia vita”.