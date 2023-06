L’isola dei famosi, malore in diretta per Alessandra Drusian: le sue condizioni

Alessandra Drusian si è sentita male durante la diretta del 5 giugno de “L’isola dei famosi“, il reality show trasmesso su Canale 5. Il tutto succede quando l’altra metà dei Jalisse si rende protagonista di una prova contro Cristina Scuccia, che non è altro una staffetta in acqua che dà la possibilità di conquistarsi il primo slot per la finale.

A ottenere la vittoria è l’ex vincitrice di “The Voice of Italy”. Tuttavia la prova sin dai primi minuti è apparsa ostica per entrambe le naufraghe, poiché hanno dovuto superare un percorso con una serie di ostacoli, al termine del quale dovevano portare sulla riva una bandierina.

Ma, come riportato testualmente dal sito “Notizie“, le cose non vanno nel migliore dei modi. Infatti dopo pochi minuti Alessandra inizia ad arrancare e dallo studio, vedendola in difficoltà, provano a incoraggiarla inconsapevoli delle sue vere condizioni. La padrona di casa intanto inizia a preoccuparsi per la fatica provata da Alessandra, e per questo motivo cerca di chiamare dai suoi auricolari Alvin senza particolare successo.

Nella scena seguente si vede Alvin trasportare in braccio Alessandra, mentre il marito Fabio Ricci prova a tirarle su di morale. In studio la figlia Angelina spiega che molto probabilmente questo cedimento è causato dall’acqua, poiché la madre non avrebbe mai avuto un gran feeling con il mare.

Così Alvin, che prende parola dopo l’invito di Ilary Blasi, cerca di tranquillizzare sia la figlia che la famiglia della Drusian: “È andata un po’ in ansia perché non toccava, ma sta bene. La stiamo calmando. Ora le diamo un goccio d’acqua. È più l’ansia che le ha preso rispetto a quello che le è successo”.

Cristina Scuccia, la vincitrice della prova, ha solidarizzato con Alessandra: “Con l’acqua è un gioco di fatica, bisogna superare le prove. Ci sto provando, ma capisco Alessandra perché mi sono sentita ad un certo punto così”. Fortunatamente però il peggio è passato nel giro di pochi minuti, poiché la stessa Drusian ha tranquillizzato tutti.