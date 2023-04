L’isola dei famosi, l’ultima indiscrezione su Cristina Scuccia: "È fidanzata con una ragazza di Madrid"

Le voci sulla vita privata di Cristina Scuccia continuano a circolare sui social network e non solo. Secondo alcune testimonianze riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex suora sarebbe già fidanzato con un uomo e la voce sarebbe già circolata nel paese in cui vive.

Al momento però Cristina si dichiara ancora single, affermando più volte di non essere interessata a trovare l’amore della sua vita in maniera forzata e che vorrebbe dare priorità prima alla carriera musicale. Intanto però il sito “Mowmag” ha lanciato una clamorosa indiscrezione sulla sfera privata della naufraga.

Cristina Scuccia e la presunta fidanzata a Madrid

Come viene sottolineato dal sito “Mowmag” su Twitter e TikTok sta circolando una clip in cui Cristina lanciata delle occhiate piuttosto romantiche nei confronti di un’altra concorrente presente in Honduras, cioè Claudia Motta: “Il punto è che il rumor sta diventando virale e, stando a quanto ci riferisce una gola profonda, ci potrebbe essere ‘aria di coming out’ sotto le palme della trasmissione”.

Da questa premessa viene lanciata una bomba su Cristina: “‘Ha una fidanzata a Madrid‘, ci viene riferito. E perché proprio a Madrid? Dopo la rinuncia ai voti, l’ex orsolina Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica, laicissima. Perché gli autori stanno puntando così tanto su di lei? ‘C’è aria di coming out‘, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, ‘Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai‘”.

Che la naufraga vive in Spagna non è un segreto. Difatti nelle varie interviste Cristina ha rivelato di essere stata a Madrid per un po’ di tempo, dapprima come cameriera e poi portando avanti il sogno di cantante, ove in quel periodo ha lanciato il singolo “La felicita è una direzione”.