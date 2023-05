L’isola dei famosi, lo sfogo di Marco Predolin: "Uscire non è stata una mia decisione"

Marco Predolin e Claudia Motta sono stati i primi due concorrenti ad aver abbandonato la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“. Se per la giovane influencer vengono spiegati i dettagli in merito a questa decisione, causato da un brutto infortunio legato a una caduta da uno scoglio, per il conduttore radiofonico invece non se ne è parlato molto.

Secondo alcune indiscrezioni Marco, mentre era sull’Isola di Sant’Elena, il naufrago ha accusato un malore e la produzione lo ha subito richiamato per fare degli accertamenti. Il tutto però è stato un segreto fino alla puntata speciale di martedi in cui Ilary Blasi, in maniera piuttosto fredda e sbrigativa, ha annunciato il suo ritiro.

Lo sfogo di Marco Predolin dopo il ritiro

In seguito al proprio ritiro, Marco ha voluto rilasciare i primi commenti su Instagram. L’ex naufrago sembra far capire di non aver apprezzato molto la decisione della produzione di farlo lasciare il reality, volendo comunque ringraziare le migliaia di persone che si sono schierate dalla sua parte.

“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!” esordisce così Marco sui social per poi spiegare i motivi del presunto ritiro forzato: “Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”.

Va comunque detto che Marco, già nei giorni precedenti al malore, aveva manifestato la sua difficoltà nel rimanere senza cibo: “Io sono qui senza cibo e lo spirito dell’isola cosa mi manda? Un diario! E io cosa dovrei farci? Le priorità qui sono altre. Sarà anche un reality, ma qui si parla di sopravvivenza. Mangiare è la priorità“.