L’isola dei famosi, lo sfogo di Helena Prestes: "Non ce la faccio più, mi sento debole"

Primi segni di cedimento per alcuni naufraghi de “L’isola dei famosi” e in Honduras i telespettatori stanno già assistendo ad alcuni ritiri. Dopo l’addio di Claudia Motta a causa di un infortunio insieme a Marco Predolin, nelle ultime ore anche Simone Antolini ha dovuto abbandonare forzatamente il reality dopo il malore dei giorni scorsi ed è stato seguito dal suo fidanzato Alessandro Cecchi Paone.

Intanto anche Helena Prestes sta iniziando a patire la fame. Durante uno dei suoi ultimi sfoghi con l’attrice e compagna d’avventura Corinne Cléry l’influnecer ha affermato di non essere più in grado di sopportare questa esperienza, facendo capire come non sia neanche capita dagli altri naufraghi presenti in Honduras.

Il duro sfogo di Helena Prestes

“Non ce la faccio più, mi sento debole, senza forze” ha rivelato Helena come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” per poi aggiungere: “Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno attaccata. Dicono che io reciti, mi hanno giudicato perché vogliono nominarmi. Mi sento sola, non posso essere me stessa che sembra che sto recitando. Sono loro che recitano”.

Corinne prova immediatamente a incitarla, invitandola a essere più forte e proseguire questa avventura in Honduras, comportandosi quindi in maniera diversa rispetto agli altri. Difatti non tutti sembrano credere alle problematiche che sta decantando la Prestes in questi giorni, ove alcuni di loro l’hanno accusato di aver finto solamente per mangiare.

Ma a essere dalla sua parte è Corinne che, nelle scorse settimane, ha confermato che Helena si sia sentita effettivamente male dopo avere mangiato dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Cadonazzo, mostrando tutta la sua preoccupazione per la nottata che ha dovuto vivere la giovane: “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza. Delirava e Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stava sognando”.