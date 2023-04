L’isola dei famosi, lo sfogo di Cristina Scuccia: "Qui è davvero tosta, a volte mi sento un pesce fuor d’acqua"

Cristina Scuccia è sicuramente la concorrente più importante e discussa della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“. I rumor sulla propria vita privata fanno infatti molto chiacchierare sui social network e non solo, in cui l’ex suora al momento sta restando all’oscuro di tutto.

Durante la diretta del 24 aprile però Cristina palesa le prime difficoltà in merito alla sua esperienza in Honduras. La vincitrice di “The Voice of Italy” ammette di aver sottovalutato questa avventura, rivelando come sia difficile esprimersi in un contesto del genere e che tra di loro non riescono a entrare in sintonia.

Lo sfogo di Cristina Scuccia

Durante la puntata di ieri, Cristina in confessionale si rende protagonista di un faccia a faccia a distanza con Ilary Blasi: “È veramente tosta, l’avevo un po’ sottovalutata ma adesso sto imparando a gestirla. La cosa più difficile oltre alla fame è la convivenza. Nella mia comunità religiosa si tendeva tutti a un bene soltanto, qui ognuno fa il proprio percorso e c’è chi la vive con uno spirito diverso dagli altri. A volte mi sento un pesce fuor d’acqua, mi chiedevo ‘Che ci faccio qua’?”.

Ammette però di apprezzare molto il suo coraggio davanti alle proprie paure, come il fatto di avere paura degli animali ma di essere riuscita comunque a dormire durante le ultime sere. L’unica difficoltà resta legato con gli altri concorrenti, poiché Cristina afferma di non riuscire a trovare un linguaggio per comunicare con i propri compagni di viaggio.

“Basta poco per far accendere le micce, non si può quasi parlare perché vieni aggredita, non riusciamo ad entrare in sintonia“ ha affermato la naufraga per poi aggiungere: “Non è stato facile partire per l’Isola, ho pensato che in questa fase di cambiamento era giusto viversi l’esperienza, mia personale, cercando di lottare contro le mie paure, affrontare una comunità diversa”. Con Nathaly invece non riesce proprio a legare, affermando di non capire il suo modo di aprirsi con le persone nonostante abbia chiesto scusa. Spezza invece una lancia a favore di Helena Prestes, poiché con la naufraga avrebbe trovato una sicurezza sulle sue spalle.