L’isola dei famosi, l’indiscrezione su Cristina Scuccia: "È fidanzata"

In meno di quarantotto ore inizierà la nuova edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Il programma avrà il compito di prendere il posto del “Grande Fratello Vip”, che ha ottenuto dei buoni risultati nel corso della sua messa in onda.

Sin da subito però Pier Silvio Berlusconi vuole mettere in campo la linea dura iniziata con il “GF Vip”, quindi ai concorrenti non sarà tollerato nessun comportamento sbagliato. Tra l’altro, secondo le ultime indiscrezioni, lo stesso amministratore delegato di Mediaset avrebbe scartato due personaggi famosi a causa della possibilità di vedere del trash dannoso.

Le ultime indiscrezioni su Cristina Scuccia

Parlando invece del cast presente in Honduras, sta facendo discutere molto lo sbarco di Cristina Scuccia, cioè l’ex Suor Cristina vincitrice di “The Voice of Italy”, nel cast de “L’isola dei famosi”. Ovviamente i telespettatori non vedono l’ora di vederla nelle nuove vesti, mentre la stessa Cristina proverà a farsi notare dal pubblico da casa per rilanciare la propria carriera musicale.

Intanto, secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Cristina avrebbe già un uomo al suo fianco: “Cristina Scuccia, l’ex suora, è fidanzata. In paese lo sanno in molti“. La diretta interessata però ha sempre smentito questa possibilità, affermando di voler concentrare la sua vita interamente sulla musica senza avere ulteriori distrazioni.

“La mia vita da suora era felice, ma allo stesso tempo non sono mai pienamente felice. Non mi accontento mai, sono sempre alla ricerca di me stessa” ha rivelato in una intervista Cristina Scuccia per poi aggiungere: “Sono in una fase della mia vita in cui mi sto prendendo del tempo solo per me e me lo godo tutto. Io, la musica, la famiglia e gli amici, credo ci siano delle tappe e un amore… arriverà, se sarà quello giusto arriverà. Intanto delle persone provano ad avvicinarsi”.