L’isola dei famosi, le prime parole di Cristina Scuccia: "Non indosserò nessun bikini, mi mette a disagio"

Suor Cristina ha deciso di lasciare il velo e dedicarsi alla sua carriera musicale. Nei prossimi giorni vedremo Cristina Scuccia ritornare in TV dopo l’intervista nei salottini di “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, con l’obbiettivo di farsi conoscere al grande pubblico da casa sbarcando in Honduras per partecipare a “L’isola dei famosi“.

Ovviamente sulla figura di Cristina c’è una forte curiosa, ove in molti sono desiderosi di vedere come si comporterà la naufraga dopo aver preso una decisione tanto importante nella sua vita. In una recente intervista al “Corriere della Sera” ha iniziato a snocciolare le prime anticipazioni sulla prossima esperienza a “L’isola dei famosi”, rilasciando i primissimi spoiler.

Le parole di Cristina Scuccia

In questa intervista rivela che non indosserà nessun bikini: “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”. Proprio per questo motivo, durante la presentazione del cast indossa dei pantaloncini e non mostra l’ombelico.

La neo naufraga ammette di sapere benissimo come il suo “sì” a “L’isola dei famosi” stia destando molta curiosità tra i fan del programma: “Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere“.

Nonostante gli ultimi rilasciati dall’esperta di gossip Deianira Marzano, pure in questa intervista Cristina afferma di essere single, sottolineando che al momento avrebbe altri obbiettivi nella sua vita. Tuttavia, e molto probabilmente anche in Honduras, non esclude che possa trovare l’amore.