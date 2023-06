L’Isola dei Famosi, l’avventura di Helena Prestes si conclude con un ultimo scontro

Fino all’ultimo minuto l’avventura di Helena Prestes a “L’isola dei famosi” è stata contraddistinta per le numerose liti avute con gli naufraghi. Infatti l’amica di Nikita Pelizon non ha mai avuto un bel rapporto con gli altri concorrenti, isolandosi immediatamente da loro.

Tra l’altro in questi giorni ha litigato anche con Cristina Scuccia che, almeno fino a quel momento, sembrava essere davvero l’unica amica conosciuta in Honduras: “Dici bugie al pubblico, fai il personaggio. Cosa è per te la fama? Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore. Davanti alle telecamere è una persona, quando non c’è la telecamera un’altra”.

Helena Prestes attaccata da tutti

Proprio durante la diretta andata in onda di venerdì de “L’isola dei famosi” si è parlato proprio delle parole di Helena dette nei confronti di Cristina. Entrambe dapprima si sono rese protagonista di un importante faccia a faccia, dopodiché prende parola Vladimir Luxuria: “L’hai fatta fuori dal vaso. Non ti devi permettere di giudicare il passato di una persona“.

Ma va detto che neanche gli altri naufraghi spezzano una lancia a favore di Helena. Per esempio Andrea Lo Cicero rivela che molto probabilmente l’influencer non ha le idee molto chiare, mentre Marco Mazzoli ricorda di essere riavvicinato a lei solamente quando la ragazza è scoppiata a piangere.

Qui però arriva l’ennesima frecciatina di Vladimir Luxuria, che non pare essere molto convinta dalle parole del naufrago: “Improvvisamente da un giorno all’altro eri lì ad abbracciarla. L’unica spiegazione che io riesco a dare è che tu vuoi accarezzare Helena per graffiare Andrea. Su Helena hai detto le cose peggiori”. Ma non si fa attendere la controrisposta di Marco: “Io e Andrea abbiamo discusso mezzo minuto, siamo molto legati. Il mio gesto nei confronti di Helena l’ha fatto anche Andrea”.

L’avventura di Helena Prestes quindi termina senza aver chiarito nessuna disputa aperta a “L’isola dei famosi” e, venendo battuta al televoto con il 37% contro il 63% di Gian Maria Sainato, la ragazza pare non essere riuscita neanche a entrare nel cuore della maggior parte dei telespettatori.