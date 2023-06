L’Isola dei Famosi, l’attacco di Helena Prestes: "Cristina Scuccia la più falsa di tutte"

L’avventura di Helena Prestes a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, a oggi viene ricordata dal pubblico da casa più per le sue liti con gli altri concorrenti in Honduras che per altro. Difatti la migliore amica di Nikita Pelizon fin da subito è stata completamente isolata dal resto del gruppo, ove dal primo giorno ha dovuto quindi scontrarsi praticamente contro tutti.

Per Helena da questo isolamento non riesce a trarne vantaggio, poiché la naufraga arriva lontana dall’arrivare alla diretta finale. In una recente intervista a “Turchesando”, il programma in onda su Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi, la Prestes ha rilasciato un’intervista in cui continua ad attaccare i suoi vecchi compagni di viaggio.

La lunga intervista rilasciata da Helena Prestes

“Non sono la ragazza che ha litigato con tutti. Diciamo che tutti litigavano con me“ ha affermato con decisione Helena come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”. Spezza invece una lancia a favore del vincitore Marco Mazzoli, ove ci tiene a precisare che il conduttore de “Lo Zoo di 105” si è comportato da vero amico.

Si parla invece degli altri naufraghi dove, evidentemente, non pare avere un bel ricordo: “Pamela Camassa ha problemi con me, non voleva conoscermi. Però coerente, ha portato dall’inizio alla fine la stessa idea. Invece Cristina Scuccia no. Cristina è la prima sul podio delle false. Ho pensato di andare avanti e di non rispondere di non difendere. Diceva cose forti, le auguro che la gente la capisca. È piena di energia, è rock’n’roll dentro. Ma non voglio parlare troppo di lei. Dopo Cristina c’è Andrea Lo Cicero. Vedevo in lui un papà, mi fidavo tanto. Lui mi diceva di fidarmi di lui. Mi ha deluso“.

Helena, se potesse ritornare indietro, ammette che farebbe questa avventura in maniera totalmente diversa, poiché è stata punita dall’essere troppo vera. In questa circostanza ricorda come tutti i naufraghi hanno avuto un concorrente vicino, come capitato tra Marco e Pamela.