L’isola dei famosi, la prima sfuriata di Marco Predolin: "Dio perdona, Predolin no!"

Durante la prima diretta de “L’isola dei famosi” Marco Predolin è andato immediatamente al televoto, e deve quindi scontrarsi contro l’influencer Helena Prestes, nome scelto da Simone Antolini dopo la vittoria nella prova di immunità. Questa decisione da parte del gruppo però non pare che sia stata molto digerita dal conduttore radiofonico, ove ha lanciato un’accusa verso di loro.

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, durante il prime time de “L’isola dei famosi” Marco si è sfogato a lungo con Cristina Scuccia. Il naufrago rivela del suo fastidio per l’atteggiamento tenuto dagli altri ragazzi presenti in Honduras, sottolineando come sia impossibile che gli altri vadano già così d’accordo.

Quando Marco ha iniziato a parlare della sua nomination, Cristina rivela di non averlo mandato in nomination, per poi chiedergli se fosse rimasto infastidito per la scelta degli altri naufraghi. Ovviamente, come ci si poteva facilmente immaginare, Predolin comincia a inveire contro il gruppo.

“Il primo nominato, il cucù della compagnia” ha rivelato con un certo fastidio Marco Predolin per poi aggiungere: “Ho capito in questi giorni che c’era una cosa con le donne. Mi dà fastidio. Io non riesco a fare subito abbracci e baci, qua c’è gente che si abbraccia e gente che si bacia. Tu vai dalle chicas adesso e dici: ‘Ha detto Marco che Dio perdona. Predolin no!”.

Uno sfogo piuttosto pesante quello tenuto da Marco che, salvo clamoroso colpi di scena, pare avere già il suo destino segnato. Difatti Helena per salvarsi può affidarsi al fandom di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, poiché entrambe sono amiche oltre al fatto di aver partecipato insieme a “Pechino Express“.

Probabilmente dietro a questa rabbia però c’è il desiderio di Predolin di durare un po’ di più in Honduras: “Partecipo per amore della televisione, ma anche perché è un’esperienza unica che difficilmente una persona normale può fare. Non mi sto allenando in nessun modo in previsione del reality, vedrò quando sarò lì”.