L’isola dei famosi, la lite tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone: "Questo odia le donne"

Cominciano a esserci le prime incomprensioni tra i naufraghi de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra i protagonisti troviamo Alessandro Cecchi Paone, che pare sia riuscito immediatamente ambientato nel programma e sta cercando già di prendere le distanze dalle persone che non riesce a sopportare.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, durante l’ultimo daytime il giornalista si è reso protagonista di una furente lite con Nathaly Caldonazzo. Il tutto quando Corinne Cléry sottolinea il suo timore di dormire poco distante dalla tenda che ospita le altre donne e vorrebbe evitare di incrociare un serpente.

La lite tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone

Per tranquillizzare l’attrice, Cecchi Paone ha iniziato a spiegare come il boa difficilmente si avvicineranno in quella zona: “Il serpente ha bisogno del calore della roccia quindi non si muove di là, non verrà mai qui in mezzo perchè non vede nulla e perché c’è il mare che fa freddo. Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio”.

Nathaly quindi prova a spiegare come Corinne non vuole dormire lontano dalle altre donne, accusandolo di non capirci nulla di zoologia, per poi lanciare un’accusa piuttosto pesante nei suoi confronti: “Questo odia le donne, te lo dico io, odia le donne, ha un problema con le donne“. Da qui in poi continuano ad alzarsi i toni, ove Cecchi Paone non si tira indietro con uno dei suoi attacchi: “Io urlo quanto mi pare, perché dici stupidaggini. Non sai nulla di zoologia. Pescivendola, vai! Spostati… Scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me“.

Helena Prestes si schiera immediatamente dalla parte di Nathaly, mentre l’ex compagna di Massimo Troisi in confessionale accusa Cecchi Paone di essere un cafone. Corinne Cléry invece cerca di fare da paciere, pregandolo a scusarsi con lei, e anche il giovane fidanzato Simone Antolini contesta il termine “pescivendola”. Tuttavia, nonostante gli altri lo spronano ad avere un chiarimento con la naufraga, Alessandro non si scompone e rifiuta questo tipo di proposta.