L’isola dei famosi, la frecciatina di Ilary Blasi a Francesco Totti: "L’uomo che era vicino a me non c’è più"

Nella giornata del 17 aprile è iniziata la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Sul programma c’è molta curiosità, sia per il ritorno di Ilary in TV dopo la separazione da Francesco Totti che per il cast scelto da Mediaset, poiché sia Alessandro Cecchi Paone e Cristina Scuccia stanno facendo già discutere molto.

Intanto la prima diretta inizia proprio con un piccolo monologo di Ilary Blasi, ove ricorda come sia passato esattamente un anno dalla scorsa edizione de “L’isola dei famosi” e non si fa mancare una frecciatina nei confronti di Francesco Totti, nonostante non faccia mai il suo nome.

Le prime parole di Ilary Blasi

“È esattamente un anno che non ci vediamo” inizia così il discorso di Ilary Blasi come riporta il sito “Fanpage” in cui poi viene aggiunto: “Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più“.

Il riferimento sembra essere indirizzato a Francesco Totti, ma successivamente arriva una piccola frecciatina di Ilary: “Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene”.

Su questo discorso inaugura l’ingresso di Enrico Papi, il nuovo opinionista de “L’isola dei famosi” che ha preso il posto proprio di Nicola Savino. Tra l’altro viene presentata anche Vladimir Luxuria e, durante le prime battute, parla a Ilary in tedesco, la lingua madre di Bastian Muller, attuale compagno della conduttrice.

Nonostante questo piccolo siparietto, Ilary sta cercando di mantenere un certo riserbo sulla separazione da Totti. Difatti nel corso della sua intervista a “Verissimo” Silvia Toffanin ha voluto evitare l’argomento, rivelando come non sia il momento adatto per affrontare questo discorso.