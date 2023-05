L’isola dei famosi, la confessione di due naufraghi: "Ho visto un UFO e una strana scritta sulla sabbia"

Nathaly Caldonazzo e Marco Marzoli, due dei concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, sono convinti di aver visto un ufo nei cieli dell’Honduras in una di queste notti. Il primo ad aprire questo discorso è stato il conduttore de “Lo zoo di 105”, affermando di aver visto qualcosa di strano nel cielo.

Dopo aver attirato l’attenzione di Nathaly, in cui afferma di aver visto la stessa identica cosa, Marco continua a spiegare i dettagli di questo presunto avvistamento: “Due sere fa eravamo fermi a guardare le stelle. Noi abbiamo visto un movimento spaziale allucinante. Vedevamo queste luci che si muovevano veloci e andavano su! La sera della tempesta abbiamo visto questi movimenti devastanti. Oggetti luminosi che si muovevano, ma era pieno”.

L’ex compagna di Massimo Troisi così aggiunge ulteriori dettagli in merito: “Era tardissimo, un’ora prima che piovesse. Non hai capito, io ho visto anche una scritta sulla sabbia. Di colpo è arrivata e poi è scomparsa. Ho pensato agli ufo davvero. Il cielo era tutto stellato, di colpo è diventato nero, le luci e poi la scritta sulla sabbia di pochi secondi. […] Poi un triangolo di luci. Sulla scritta non so cosa ci fosse scritto”.

A stemperare la tensione, come al suo solito, ci pensa Corinne Cléry. Difatti l’attrice francese invita i due naufraghi a smettere di fare questi discorsi, sottolineando che parlare di alieni oppure di presunti avvistamenti le causa troppa ansia. Non c’è da meravigliarsi di un intervento del genere da parte della Clery, che è sempre piuttosto ansiosa.

Ovviamente è piuttosto impossibile pensare che si sia trattato effettivamente di un ufo e sicuramente sia Marco che Nathaly si sono confusi con un’altra cosa. Nella prossima diretta di lunedì però la padrona di casa Ilary Blasi può approfittare di questa vicenda per cercare di fare chiarezza.