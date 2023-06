L’isola dei famosi, la confessione di Corinne Cléry sul suo passato

Corinne Cléry non è stata una concorrente banale durante la sua permanenza in Honduras per partecipare a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’attrice infatti ha fatto discutere soprattutto per la sua schiettezza, oltre per il fatto di essersi decisa a mettersi in gioco provando a combattere contro le sue paure.

Proprio per la sua schiettezza Corinne ha deciso, senza pensarci due volte, di abbandonare “L’isola dei famosi” dopo l’eliminazione dal televoto. Spiegando la sua scelta alla conduttrice e ai telespettatori da casa, l’attrice afferma di non essere più in grado di riuscire a dare qualcosa in più, per questo motivo crede che la decisione più saggia da fare sia quella di lasciare senza avere nessun rimpianto.

Le ultime parole di Corinne prima di lasciare l’isola

Come svelato testualmente dal sito “Biccy” l’ex naufraga, prima di abbandonare definitivamente il reality show, ha fatto delle dichiarazioni piuttosto importanti in merito alla sua avventura in Honduras: “Non ho voglia di litigare, né con Nathaly e neppure con altri. Qui voglio stare serena. E non è vero che sono una comodina o una banderuola. Non le permetto di dirlo. Perché dovrei nominare o attaccare Andrea Lo Cicero? No io non mi abbasso e non discuto neanche“.

Ricorda poi di non essere mai stata una persona aggressiva, tranne in rarissimi casi: “Ho menato due persone, uomo e donna, sono partiti schiaffi e calci. Questi mi volevano mettere le mani addosso, ho perso il lavoro e mi prendo la responsabilità. Però litigare con una mia collega no, non mi è mai successo”.

Clery conclude poi affermando: “Quindi io sono proprio così. Oggi sto imparando ad osservare e ho aperto gli occhi“. Con questo parole quindi Corinne si è mostrato coerente con la sua persona fino alla fine, godendosi quindi questa sua avventura in un reality show senza fare nessuna strategia.