L’Isola dei Famosi, la Caldonazzo si scontra con Lo Cicero e lancia un appello alla Blasi

Nathaly Caldonazzo è probabilmente la concorrente più chiacchierata di questa diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5. L’ex compagna di Massimo Troisi infatti inizialmente ha conquistato le dinamiche per via delle sue litigate con Alessandro Cecchi Paone, che si sono trascinate fino al ritiro del giornalista.

Nelle ultime ore invece, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, la naufraga ha avuto un importante battibecco con Andrea Lo Cicero. Secondo Nathaly infatti lo sportivo non si comporterebbe nel migliore dei modi nei confronti degli altri concorrenti presenti in Honduras, accusandolo che alla prima occasione sparlerebbe alle loro spalle.

L’accusa e l’appello lanciato da Nathaly Caldonazzo

“Abbi il coraggio di dire cosa hai detto di Marco ieri. Abbi il coraggio. Diglielo in faccia” per poi rivolgersi a Mazzoli: “Ha detto che tu sei vegano, ma fai ridere i vegani, perché mangi la carne. Era presente Corinne” ma Lo Cicero prova immediatamente a difendersi, rivelando che avrebbe semplicemente detto come sia lei che faccia ridere ai vegani, sottolineando che Marco è l’unica persona in grado di parlare in merito a questo argomento poiché si è dichiarato vegano sin da subito.

Nathaly rivela di non riuscire a credere alle sue orecchie, ricordando poi di fare da 30 anni teatro, ma Andrea non si tira indietro con una frecciatina: “Ma che teatro fai che ancora vieni a fare queste cose. Sei un’adolescente impazzita. Oggi sei diventata vegana, ieri magari eri terrapiattista”.

La discussione poi è continuata anche in confessionale, in cui Nathaly lancia un appello a Ilary Blasi ed a tutta la produzione invitando a mostrare i filmati durante la prossima diretta: “Per fortuna c’erano le telecamere così lunedì riderò. Ilary ti prego fai vedere i video in puntata”. Un appello che probabilmente verrà accolto dalla stessa conduttrice, poiché non si è trattata di una lite di poco conto.