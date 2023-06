L’Isola dei Famosi, in Honduras si parla del GF: ecco chi prenderebbe parte al reality

In Honduras, con l’arrivo della finale, i naufraghi parlano già del loro futuro. Alcuni di essi, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, hanno rivelano che accetterebbero volentieri di prendere parte alla prossima edizione del “Grande Fratello“, che andrà in onda da settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Il tutto però pare sia iniziato da una lite, anche piuttosto pesante, tra di loro. Andrea Lo Cicero, per punzecchiare Helena Prestes, ha rivelato: “Sei falsa e sei solo una provocatrice. Tanto solo questo tu sai fare. Uscita da qui andrai a fare un altro reality. Sì al GF”. Probabilmente approfittando di questo assist involontario di Andrea Lo Cicero, il blogger Gian Maria Sainato, entrando nella discussione, non nasconde che accetterebbe volentieri una eventuale proposta da parte di Signorini: “Io sono sincero lo farei non sono ipocrita. Poi è bello il Grande Fratello, penso che sia un programma molto interessante”.

Successivamente il modello pone la stessa domanda all’ex vincitrice di “The Voice of Italy”, cioè Cristina Scuccia, che chiude immediatamente a questa possibilità: “Io al GF? No, basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera”.

Già in passato Cristina aveva dichiarato di aver accettato questa esperienza con l’obbiettivo di farsi una semplice avventura. Per la naufraga però è stata un’importante opportunità anche a farsi conoscere al pubblico senza il velo in cui, dinanzi alle telecamere, ha rivelato per la prima volta di essere fidanzata e altri dettagli della sua vita privata.

Per quanto riguarda il “Grande Fratello”, invece, diventa sempre più difficile per i “vip” prendervi parte. Difatti da settembre l’edizione sarà composta quasi esclusivamente da personaggi non famosi; non ci saranno influencer, quindi nei pochi slot disponibili probabilmente Alfonso Signorini cercherà dei nomi importanti.