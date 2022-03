L’isola dei famosi, in arrivo altre due concorrenti "sexy"

Gli autori de “L’isola dei famosi” stanno lavorando duramente per completare il cast della trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Infatti, oltre ai 22 concorrenti già annunciati e sbarcati in Honduras durante la diretta di lunedì, dovrebbero arrivare altre due ragazze “sexy” pronte a scombussolare l’equilibrio.

La notizia viene riportata dalla pagina Twitter di “Very Inutil People“, in cui viene fatto anche il nome di una delle due ragazze: “A partire per l’Honduras ci sarà anche una persona non annunciata sulle pagine social del reality. Oltre ai ventidue naufraghi ufficiali, già partiti per l’America Centrale, si aggiunge anche Patrizia Bonetti, modella italo-cubana 26enne. Il suo nome è stato erroneamente anticipato poche ore fa dal profilo Twitter di Banijay Italia, società di produzione del reality show. Una volta notato lo scivolone, la sua foto ufficiale, con tuta firmata Givova, è sparita”.

L’altro nome invece resta ancora avvolto nel mistero: “Il cast ufficiale dell’Isola dei famosi nasconde alcuni segreti, Mancano ancora dei concorrenti ufficiali che sono partiti separati dal gruppo e ora si trovano in Honduras pronti a entrare in corsa. Tra loro ci sono anche due sexy girl della tv italiana che faranno perdere la testa agli spettatori”.

La biografia della nuova naufraga

Patrizia Bonetti non è un nome nuovo per gli appassionati dei reality show, dal momento che ha partecipato al “Grande Fratello Nip” condotto da Barbara D’Urso in cui ha avuto un breve flirt con Luigi Mario Favoloso, l’ex compagno di Nina Morić.

All’epoca del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, nella scheda presente sul sito del “GF”, si leggeva che ha frequentato spesso ambienti lussuosi e gira con l’autista personale. Nel corso degli anni poi sono numerosi i flirt a cui è stata accostata, tra cui quello con l’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci, immobiliarista ed ex marito di Anna Falchi.