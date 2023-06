L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi pronta all’addio: l’indiscrezione

La nuova edizione de “L’isola dei famosi” si avvia alle battute finali. Manca ormai poco meno di un mese e sapremo chi sarà il naufrago incoronato vincitore. Non sono e non mancano gli scontri in Honduras. Tra fame, mosquitoes e liti, tutti o meglio chi ci arriverà, convergono verso la finale. Sicuramente questa sarà ricordata come l’edizione dei riti. Di fatti diversi concorrenti hanno dovuto abbandonare a causa di problemi di salute.

Diverse problematiche ci sono state, con l’edizione che si è rivelata una vera gatta da pelare per Ilary Blasi e gli addetti ai lavori. Si è vociferato di una Blasi particolarmente nervosa dietro le quinte, proprio per tale ragione. A non aiutare sono anche gli ascolti, di certo non i migliori. Insomma nulla di buono. Le ultime indiscrezioni vedrebbero anche i vertici Mediaset non propriamente soddisfatti.

Stando a quanto si apprende dal magazine Nuovo Tv, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando a una rivoluzione del reality a partire dalla conduzione. A quanto pare la Blasi potrebbe non esserne più al timone, a partire dalla prossima stagione. Ilary non convincerebbe Berlusconi fino in fondo, anche a causa dei suoi comportamenti. Come se non bastasse, il costoso cachet con cui è pagata (si vocifera 300mila euro a edizione) di certo non aiuta.

“L’amministratore delegato avrebbe cominciato ad analizzare anche L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prime settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione“, questo quanto si legge sul magazine. A non convincere sarebbe anche il format e l’idea di far partecipare ex naufraghi. Vedi Alessandro Cecchi Paone e Pamela Camassa.

Insomma, la situazione sembra essere davvero complicata e, a farne le spese, potrebbe essere Ilary Blasi. Nulla di certo, dato che si tratta solo di voci di corridoio. D’altronde passeranno diversi mesi prima che la nuova edizione vada in onda o chissà, magari Mediaset deciderà di far prendere un anno sabbatico al reality. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi. Al momento si punta a condurre, nel migliore dei modi, questa edizione in porto.