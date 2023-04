L’isola dei famosi, Ilary Blasi parla della nuova edizione

Mancano quattro giorni per la nuova edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5. Negli ultimi giorni sui social network è stato confermato il cast del programma, ove tra i nomi spicca sicuramente la presenza di Cristina Scuccia e della coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e del suo giovanissimo fidanzato Simone Antolini.

Intanto i conduttori hanno presentato il programma in una intervista al settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini. Ilary Blasi rivela di essere molto felice di rimettersi in gioco, affermando come “L’isola dei famosi” possa cambiare una persona: “I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista”.

Parlando dei concorrenti invece Ilary ci tiene ad annunciare alcune novità, come la divisione in tre tribù, in cui saranno formate da coppie, da soli uomini e da sole donne. Sui famosi in particolare però non si sbilancia più di tanto, seppure spezza una lancia a favore di alcuni di loro.

“Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei” ha affermato la conduttrice per poi aggiungere: “Cristina Scuccia, ex Suor Cristina. È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare. I Jalisse hanno una grande voglia di riscatto, è da 30 anni che vogliono dire la loro e adesso avranno l’occasione di farlo. Poi ci sono Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato, all’inizio si farà guidare, ma poi chissà”.

Sul programma in se la Blasi ha come obbiettivo quello di far divertire la gente, poiché vuole prediligere la parte reality, la sfida, la strategia e la caciara, poiché ammette senza giri di parole di avere difficoltà a entrare nel privato dei concorrenti a causa della sua forte timidezza.

Infine parla degli altri volti presenti nel cast, in cui dichiara che Vladimir Luxuria avrà il ruolo di “castigatrice”: “Enrico Papi è molto più grande di me, nei suoi programmi è sempre stato cinico, irriverente. Io e Alvin invece ci conosciamo da venti anni, è molto simpatico, mi piace provocarlo perché è un po’ permaloso. Ha l’aria da maestrino perfetto, non sbaglia mai niente, io faccio casino. Mi piace farlo sbottonare perché esce un Alvin inedito”.