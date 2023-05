L’Isola dei famosi, Ilary Blasi furiosa dietro le quinte

La nuova edizione de “L’isola dei famosi” è ormai entrata nel vivo e con essa, i grattacapi che un reality comporta. Il web mormora, così come i concorrenti fanno parlare di sé. Gli ascolti, al momento, non sono eccellenti ma non si può nemmeno parlare di flop. Nonostante ciò, la conduttrice Ilary Blasi sembrerebbe essere furiosa.

Il ritiro dal gioco da parte di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ha senza dubbio portato degli strascichi. Come se non bastasse, l’agente di Gian Maria Sainato ha attaccato Alvin. Tutti fattori, questi, che porterebbero la conduttrice a essere intrattabile dietro le quinte. Il retroscena arriva da “Dagospia“, la testata diretta da Roberto D’Agostino.

La mancata serenità da parte della Blasi, dal punto di vista professionale, stando sempre a quanto spifferato da “Dagospia”, starebbe incidendo anche nel suo privato e, nello specifico, nel suo legame con Bastian. Ilary, presa dalle questioni legate al reality show di Canale 5, non sarebbe serena nemmeno con il suo nuovo amore.

“Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra. Ne risentirebbe anche la sua liaison con il nuovo fidanzato Bastian“, questo si legge sul portale diretto da D’Agostino.

A ciò, si aggiunga anche il fatto che gli ascolti non siano da urlo e questo, sarebbe un ulteriore motivo che peserebbe sull’umore della conduttrice. Inoltre, dopo l’ultima edizione del GF Vip e tutto il caos che ha portato a causa di alcuni comportamenti da parte dei concorrenti, la pressione su Ilary sarebbe ancora più forte. Pier Silvio Berlusconi avrebbe, di fatto preteso che all’Isola ci fosse meno trash.

Tutti elementi, questi, che porterebbero la Blasi a essere nervosa. La conduttrice romana, nel mentre, nelle ultime ore si sta rilassando in Svizzera. A testimoniarlo sono le sue Instagram stories. Chissà se l’aver cambiato aria per un pò, le farà bene all’umore. Magari, con Bastian al suo fianco, potrà tranquillizzarsi e ripartire più serena.