L’isola dei famosi, il sogno di Cristina Scuccia: "Ho un forte desiderio di maternità"

Durante la scorsa diretta de “L’isola dei famosi“, Cristina Scuccia ha svelato, per la prima volta, di avere una relazione con una persona di Madrid. Non vuole però raccontare ulteriori dettagli in merito a questo amore, ma ci tiene a sottolineare di essersi aperta solamente ora per non essere giudicata in merito dalla sua uscita dal convento.

Ovviamente la situazione sentimentale di Cristina è diventata immediatamente uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni, seppur non tutti i naufraghi sembrano essere convinti dai suoi atteggiamenti. Difatti Helena Prestes l’accusa di star seguendo solamente un copione per cercare di arrivare fino alla finale: “Lei sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita”.

Marco Mazzoli indaga sulla vita privata di Cristina Scuccia

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Marco Mazzoli prova nuovamente a scopire alcuni particolari in merito alla sfera privata dell’ex vincitrice di “The Voice of Italy”. In questa circostanza la naufraga rammenda nuovamente di essere nuovamente fidanzata e di star aspettando una persona una volta che finirà la propria esperienza nel programma in onda su Canale 5.

Successivamente gli racconta di aver fatto un sogno piuttosto strano: “Questa notte […] ho sognato un neonato. Quando mi sono svegliata, ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande”. Sposta poi l’argomento in merito a questa persona, rivelando che appena vede il mare le viene in mente il suo nome: “Mi ha detto: ‘Quando vedrai il confine tra cielo e mare lì ci sono io, in quel confine lì’, Allora, ogni volta che vedo questo confine, penso a questa persona“.

Cristina Scuccia quindi sembra essere davvero presa da questa persona e non va escluso che nella prossima diretta de “L’isola dei famosi” Ilary Blasi, ovviamente insieme ai suoi due opinionisti, proverà ad indagare in merito, per cercare di farle svelare ulteriori dettagli, considerato anche l’interesse dimostrato dal pubblico nei confronti della sfera provata dell’ex suora.