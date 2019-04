L’Isola dei Famosi, il riassunto della puntata finale del 1 aprile

Nella giornata di ieri è terminata la quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Una edizione non proprio facile per “Mediaset” ed “Endemol“, poiché la trasmissione è stata sommersa di critiche per la clip registrata da Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli.

Neanche la puntata finale inizia nel migliore dei modi, poiché, dopo aver mandato in onda le immagini dei cinque finalisti, la conduttrice viene avvisata di un microfono non funzionante. Fortunatamente, il problema viene risolto quasi subito, e la trasmissione può andare avanti con un collegamento a Milano 2 in cui si trovano i naufraghi rimasti.

Il primo eliminato

Successivamente si parla della settimana che hanno passato in naufraghi a “Cayo Paloma“. La sosia di Melania Trump accusa Marina La Rosa di comportarsi da personaggio, mentre Aaron Nielsen si dichiara offeso da Luca Vismara per averlo mandato in nomination. Tuttavia, il figlio d’arte dichiara che è stato chiarito tutto.

Finalmente si arriva al verdetto della prima nomination, ed uno tra Sarah Altobello ed Aaron Nielsen deve abbandonare la trasmissione. L’eliminato è il figlio di Brigitte con il 52% dei voti, mentre l’Altobello si salva con il 48%

Il secondo eliminato

I restanti finalisti devono poi affrontare la prima prova immunità della serata. I naufraghi i sfidano nella prova acquatica: il loro obbiettivo è quello di correre verso le canoe, raggiungere le isole nel laghetto, recuperare le chiavi e ritornare sulla terra per comporre un puzzle. La sfida viene vinta da Luca Vismara, che salva Marina La Rosa. Quindi, in nomination vanno Sarah Altobello e Marco Maddaloni.

Il verdetto, letto da Alessia Marcuzzi, svela che ad essere eliminata è Sarah Altobello con il 53%, mentre il judoka prende il restante 47%. La donna, prima di ritornare nello studio di Canale 5, decide di ringraziare tutti.

Il terzo eliminato

I tre finalisti ancora in gioco si sfidano nell’ultima prova, che è quella basata sull’apnea. Il primo ad immergersi è Marco Maddaloni che resiste per ben 57 secondi. Successivamente tocca a Luca Vismara che arriva a 15 secondi, mentre Marina La Rosa a 2. Il judoka va quindi dritto allo scontro finale, mentre viene aperto il televoto tra Marina e Luca.

Sia Marina La Rosa che Luca Vismara, appena chiuso il televoto, ammettono di essere felici per l’esperienza vissuta dichiarando di aver stretto un bel rapporto di amicizia. Il televoto viene vinto da Marina con il 41%, mentre l’ex allievo di “Amici” è eliminato con il 59%.

La vittoria

Finalmente si arriva allo scontro finale tra Marco Maddaloni e Marina La Rosa, i due veri favoriti prima dell’inizio della trasmissione. I due raggiungono lo studio, e ricevono entrambi una sorpresa. L’ex judoka infatti fa una proposta di matrimonio alla fidanzata Romina, mentre per l’ex gieffina c’è il marito Guido.

La conduttrice chiude per l’ultima volta il televoto. Poi apre la busta e dà il verdetto: “Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019 è Marco Maddaloni!“. Il ragazzo trionfa con il 61% dei voti, mentre Marina La Rosa, seconda classificata, raggiunge il 39%.