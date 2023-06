L’Isola dei Famosi, i nomi dei finalisti

La semifinale de “L’isola dei famosi” ha sancito gli ultimi concorrenti che si contenteranno la vittoria finale, dopo mesi di sacrificio vissuti in Honduras. Fino alla diretta di ieri sera, in onda su Canale 5, l’unica a essere riuscita a conquistare questo ambito traguardo è stata Pamela Camassa dopo aver vinto una delle prove.

Il secondo ad aver conquistato la finale è stato Luca Vetrone, arrivato all’isola da “Nip”, come ricordato simpaticamente da Vladimir Luxuria, il modello riesce a vincere la prova dello spingere con la testa un pallone da calcio strisciando con il corpo sulla sabbia. Il terzo finalista è invece Marco Mazzoli, che arriva in finale dopo aver superato la prova del puzzle.

Questo consisteva dapprima a trovare alcuni pezzi e poi formare con essi una costruzione a forma di fiamma. Il quarto finalista è stato Andrea Lo Cicero, che vince la prova del “palo della cuccagna honduregna”, in cui sfida e vince contro Cristina Scuccia. L’ex volto di “The Voice of Italy” ha comunque ricevuto l’applauso da parte di tutti per essere riuscita a resistere per circa cinque minuti.

Lo sforzo di Cristina Scuccia viene premiato comunque al televoto flash, poiché vince una importante sfida contro Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian ottenendo la preferenza più alta e venendo così nominata come quinta finalista de “L’isola dei famosi”. Tra l’altro Sainato si era già scontrato al televoto contro Helena Prestes, vincendo in maniera più o meno agevola, ma questo non è servito ad andare in finale.

L’ultima, e sesta finalista, è invece Alessandra Drussian, il membro dei Jalisse. Questo però viene deciso dal televoto, in cui la cantante ottiene il 68% delle preferenze contro il 32% di Nathaly Caldonazzo. La naufraga vivrà in solitaria dagli altri naufraghi e nessuno, ovviamente fino alla diretta finale, verrà a conoscecnza che Alessandra è stata nominata finalista dal pubblico da casa.