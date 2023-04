L’isola dei famosi, i Jalisse criticano il Festival di Sanremo

Nella puntata del 17 aprile de “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi, sono stati annunciati i concorrenti del reality show, tra cui i Jalisse. La coppia formata da Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno conquistato la loro notorietà per aver vinto il Festival di Sanremo 1997 nella categoria dei big con il brano “Fiumi di parole”, ed hanno partecipato con la canzone all’Eurovision Song Contest, classificandosi al quarto posto.

Purtroppo, dopo la loro vittoria a Sanremo, la loro carriera musicale non è riuscita a decollare. I Jalisse tra l’altro hanno rivelato più volte di aver provato a ritornare a calcare il palco del teatro Ariston, senza successo: “26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio ‘NOI L’UNICA SALVEZZA” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su YouTube. Viva il Festival! A presto con altre novità”.

Le prime parole dei Jalisse a “L’isola dei famosi”

Per l’arrivo in Honduras dei Jalisse, gli autori del programma hanno deciso di farli sbarcare in grande stile. Fabio e Alessandra infatti sono stati accolti con una grande scala, che ricorda proprio quella del “Festival di Sanremo” nonostante fosse realizzata totalmente il legno ed era leggermente più piccola di quella originale dell’Ariston.

Alvin, l’inviato di questa edizione, ha voluto poi ricordare i tantissimi rifiuti ricevuti da Jalisse: “A loro è stato negato un palco per ben 26 volte consecutive, e allora è arrivata L’Isola dei Famosi a regalargli un palco. Signore e signori, il momento è fondamentale. Dopo 26 no consecutivi, la coppia finalmente ha di nuovo una scala: i Jalisse”.

Molto probabilmente la coppia, con questa partecipazione nel programma, sperano di riprendere nuovamente quota e ritornare a calcare il palco di Sanremo, desiderio che hanno annunciato di avere poco prima di diventare concorrenti de “L’isola dei famosi”.