L’isola dei famosi, Helena Prestes attaccata dagli altri naufraghi

Helena Prestes si ritrova già tra le concorrenti più chiacchierate della settima edizione de “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La modella, amica di Nikita Pelizon ove insieme hanno preso parte a “Pechino Express”, pare non essere riuscita ancora a conquistare il cuore dei suoi compagni di viaggio.

Come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, Helena ha ricevuto degli attacchi soprattutto dai membri del gruppo “las chicas” dopo una lite con Nathaly Caldonazzo e Corinne Cléry. Questa situazione avrebbe immediatamente generato una reazione poco pacata da parte di alcuni dei suoi compagni di viaggio, tra cui Fiore Argento e Andrea Lo Cicero.

Il tutto viene iniziato quando Nathaly lancia un attacco a Helena: “Hai detto che quando mi muovo faccio casino e ti sveglio” ove l’influencer brasiliana prova a difendersi: “Anche il primo giorno io ho dormito male, ero tutta bagnata. Lo avete deciso voi, ma non sono qui a dirvi che lo avete fatto voi. Mi state attaccando dicendo che ho deciso io, ma non è vero”. Nel dibattito interviene così anche Corinne, in cui afferma come avrebbero lodato sin da subito la capanna.

Dopo questo scontro, Helena però viene attaccata dagli altri naufraghi, in cui Andrea Lo Cicero l’accusa di svegliarsi sempre con la polemica già pronta, mentre Fiore Argento non ci va più leggera nei suoi confronti: “Lei va a dormire con la polemica e il vittimismo“. A questa scia di commenti però si aggiunge la difesa da parte di Claudia Motta: “Non te la prendere e cerca di lasciare andare le cose”.

Helena sottolinea come avrebbe cercato di comportarsi in maniera pacata sin dal primo giorno, affermando però che perde la testa quando vede il gruppo contro di lei. Per Helena così si apre una diretta di lunedì in cui può uscirne da protagonista. Infatti, oltre alla rivalità con molti dei naufraghi presenti in Honduras, è stata vittima di una intossicazione alimentare dopo aver ingerito del pesce crudo.