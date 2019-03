L’Isola dei Famosi, grave lutto per Marco Maddaloni

Questa mattina è iniziata con una brutta notizia per la famiglia di Marco Maddaloni, il judoka in gara durante quest’edizione de “L’Isola dei Famosi”. Purtroppo questa mattina è infatti venuta a mancare la nonna paterna del naufrago e a diffondere la triste notizia è stato Clemente Russo, cognato di Marco.

Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Clemente Russo ha infatti pubblicato una stories, nella quale si legge: “Mi stringo al dolore di O’Maè, ovvero il grande maestro di vita, di sport e di Judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care della sua vita: sua madre”.

Non si sa ancora se Marco Maddaloni abbia appreso la notizia, ma sicuramente la produzione de “L’Isola dei Famosi” si starà già muovendo per avvisare il naufrago su quanto accaduto. Non si sa inoltre, che impatto avrà questa triste notizia su Maddaloni, e se influenzerà la sua permanenza sull’isola. Ovviamente si tratta di una grande perdita e ci si chiede se il judoka continuerà il suo percorso all’interno del reality, o se invece preferirà tornare a casa e stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato.

Sicuramente, in questi mesi, Marco Maddaloni ha più volte dimostrato di essere molto legato alla sua famiglia. Lo abbiamo visto infatti piangere nel leggere una lettera scritta da suo padre. Nonostante il naufrago abbia cercato di essere forte, non è proprio riuscito a trattenere le lacrime davanti ai suoi compagni di avventura.

Durante un recente confessionale, ha inoltre parlato del rapporto che ha con i suoi figli, e del fatto che in questi anni, lui ha sempre cercato di insegnargli gli stessi valori che i suoi genitori hanno trasmesso a lui. Quello che è certo, e che una notizia del genere è molto triste, al di la di qualsiasi decisione lui possa prendere.