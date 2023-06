L’Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato rivela: "Mi chiamavano ‘femminiello’"

L’avventura di Gian Maria Sainato a “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, non è stata tra le più indimenticabili. Il noto influencer ha voluto raccontare della sua avventura in una recente intervista al sito “Vanity Fair”, in cui lancia delle dure accuse nei confronti soprattutto di Marco Mazzoli.

Gian Maria ammette di essersi sentito escluso dagli altri naufraghi sin dal primo minuto, poiché molti di loro non avrebbero apprezzato il suo ingresso dalla terza diretta del reality. Si dichiara convinto che molti di loro erano riusciti a fare amicizia già a Milano, e quindi per lui è stato praticamente impossibile inserirsi in certe dinamiche già consolidate molto prima dell’inizio del programma.

In particolar modo Sainato rivela di essere stato preso di mira da Marco Mazzoli e Paolo Noise: “Da subito hanno iniziato a prendermi in giro. Erano nervosi perché volevano uscire, e si sfogavano con me. Facevano battutine sulla mia sessualità. Loro si giustificavano dicendo che di battutine del genere le facevano da sempre ma io, avendo vissuto l’omofobia ai tempi della scuola, l’ho presa male“.

Con il passare dei minuti l’intervista diventa sempre più seria: “Mi chiamavano ‘femminiello‘, sfottevano il fatto che fossi bisessuale, mi dicevano che quasi sicuramente preferivo gli uomini. Erano parole che hanno risvegliato tanti dolori, ed è per questo che un giorno, quando eravamo in acqua, ho chiesto a Marco e Paolo di smetterla. Ho detto loro di scherzare su di me, ma non sul mio orientamento sessuale“.

Inizialmente avrebbe ricevuto delle scuse da parte di Marco ma poi molto probabilmente, temendo che potesse uscire in malo modo dal reality, sia lui che Paolo hanno iniziato a cambiare atteggiamento. Gian Maria dichiara di non averne voluto parlare in diretta poiché aveva ricevuto le loro scuse, oltre al fatto di non farli passare in maniera ingiusta per omofobi in diretta.

Sul suo rapporto con Cristina Scuccia, di cui si è parlato addirittura di una possibile conoscenza al di fuori del programma per via della loro vicinanza, l’ex naufrago ammette: “Le avevo chiesto di vederci a Milano, ma era fredda, non si lasciava abbracciare neanche in amicizia. Aveva delle ritrosie, ma l’ho sempre vista come una ragazza buona, comprensiva e protettiva”.