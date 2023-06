L’Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato ritratta: "Sono bisessuale"

Gian Maria Sainato sta cercando di farsi notare durante la sua esperienza nella diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il modello infatti nei giorni scorsi ha manifestato un certo interesse nei confronti di Cristina Scuccia, rivelando di essere pronto ad avere un incontro con lei una volta finita la loro avventura in Honduras.

Una dichiarazione che però aveva fatto nascere più di un punto interrogativo, siccome Gian Maria in una precedente chiacchierata del 2018 rilasciata al sito “Vanity Fair” affermò di essere omosessuale: “Sto dicendo a tutti di essere gay, che effetto mi fa? Non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale, o direi piuttosto naturale”.

Le nuove dichiarazioni di Gian Maria Sainato

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, in questi giorni tra Pamela Camassa e Gian Maria Sainato sarebbe nata una discussione piuttosto importante. La naufraga ha infatti accusato l’influencer di averla etichettata come una persona frustrata, ricordandogli però che lei non si è mai permessa di giudicarlo sulla sua sfera privata, compresa la propria vita sentimentale.

In merito a questa dichiarazione Gian Maria, in maniera piuttosto alterata, ha esclamato: “Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è che ha?“, mentre Pamela, forse per evitare scandali o critiche sui social, passa immediatamente sulla difensiva: “Ma infatti non c’è nulla di male. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto”.

Queste dichiarazioni però stonerebbero con alcuni pensieri esternati nelle scorse settimane da Gian Maria. Difatti, sempre come si può leggere su “Biccy”, Marco Mazzoli ha rivelato che Sainato lo avrebbe invitato a scherzare su vari argomenti, ma non ha mai menzionato la sua vita privata o il suo orientamento sessuale.