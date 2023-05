L’isola dei famosi, Gian Maria Sainato lancia pesanti accuse contro Paolo Noise e Marco Mazzoli

Durante la diretta del 15 maggio de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5, si è parlato molto del rapporto tra Gian Maria Sainato con Paolo Noise e Marco Mazzoli, i due conduttori de “Lo zoo di 105”. Il modello, giunto in corsa nel programma, si è lasciato andare a un lungo sfogo in confessionale nei giorni scorsi rivelando di non apprezzare molto gli scherzi ricevuti da parte di entrambi.

Ad Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei “Jalisse” aveva manifestato tutto il suo disappunto per il trattamento ricevuto da Paolo e Marco: “Già di prima mattina alle prime battute, che ormai sono diventate stancati, ho iniziato a rispondere un po’ male, sono stanco di essere lo zimbello di Mazzoli e Noise. Fanno battute solo su di me”.

Il confronto durante la diretta

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Today“, arriva un confronto in diretta tra Gian Maria e i due conduttori radiofonici. Un po’ sulla falsariga del “Grande Fratello Vip”, Sainato ha aperto nuovamente un presunto nuovo caso di bullismo e avrebbe accusato Paolo e Marco di essersi comportati come tali nei suoi confronti.

Gian Maria si lamenta del fatto di essere diventato lo zimbello di Paolo e Marco, sottolineando di aver chiesto più volte a entrambi di andarci più piano però senza nessun successo. Qui Mazzoli, visibilmente infastidito, prende parola e si sfoga contro di lui: “Lui ha cercato di mettere in bocca a me e Paolo delle parole che noi non abbiamo detto. L’ha fatto il terzo giorno che è arrivato. Hai toccato argomenti delicatissimi che non andrebbero toccati in uno reality show come questo”.

Il modello invece smentisce categoricamente questa possibilità, rivelando che già in confessionale aveva dichiarato che non si trattava di vara e propria prevaricazione. Tuttavia Marco non ci sta e continua a rincarare la dose: “Ogni volta che c’è una telecamera compare“. In merito però interviene anche Vladimir Luxuria, in cui ci tiene a sottolineare che si tratta di un argomento serio e di non aver visto un comportamento così grave da parte del duo Marco e Paolo. La conduttrice Ilary Blasi sembra condividere con lei, affermando come le prese in giro siano una cosa totalmente diversa dall’essere bullizzati.