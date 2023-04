L’isola dei famosi, Fiore Argento accusata di essere una ladra di cibo: "Sono scoppiata a piangere"

La fame e la convivenza forzata stanno iniziando a creare alcuni problemi tra i naufraghi presenti in Honduras. Oltre alla lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, durante la puntata di ieri de “L’isola dei famosi” Fiore Argento è stata accusata da Corinne Cléry di aver rubato del cibo.

Va comunque detto che i litigi sono iniziati in settimana, mentre durante la diretta sia Fiore che Corinne hanno cercato di chiarire, senza però particolare successo. Rispondendo a questi attacchi, la figlia di Dario Argento sottolinea che non accetta di essere accusata come ladra di cibo poiché in passato ha sofferto di anoressia e bulimia.

Il faccia a faccia tra Fiore Argento e Corinne Cléry

Il tutto, come riporta testualmente il sito “Fanpage“, nasce da una risposta data da Fiore a Corinne dopo le accuse di aver rubato un pezzo di cocco: “Mi è stato detto cinquanta volte di seguito che io ho problemi del cibo. Ed è vero. Sono stata bulimica e sono passata all’anoressia. Questo urlarmi in faccia ossessivamente ‘ho problemi del cibo’, mi ha fatto saltare i nervi. Sono scoppiata a piangere“.

Corinne invece ci tiene ad affermare che ha detto che deve fare pace con il cibo, ma non che deve curarsi: “Non l’ho insultata, ma ho fatto una constatazione dei fatti. Ognuno faceva il suo menu e io ho parlato di pasta e vongole, non è un reato. Il brutto è fare un dispetto all’altra, prendere un pezzo di cocco dell’altra”.

Negli studi di Canale 5 interviene invece l’opinionista Vladimir Luxuria che, accennando alla lite tra Cecchi Paone e Nathaly, rivela che attualmente nel gruppo delle donne mancherebbe la solidarietà tra di loro. Il confronto tra Fiore e Corinne termina qui, ma ci sono comunque tutti i presupposti che le naufraghe possano continuare sia durante la settimana che nella prossima diretta.