L’isola dei famosi, Fabio Ricci vuole fare pace con Marco Mazzoli: "Ma non dimentico"

Sono state tante le incomprensioni che hanno visto come protagonisti Fabio Ricci, conosciuto per essere uno dei componenti dei “Jalisse”, e Marco Mazzoli, entrambi concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

La scorsa settimana infatti i due protagonisti del programma si sono lanciati delle dure accuse reciproche. Il musicista ha ammesso di essersi sentito oggetto di attacchi e offese gratuite da parte di Marco Mazzoli, mentre il conduttore de “Lo Zoo di 105” rivela che Fabio si comporta in questa maniera solamente per mettersi in mostra dinanzi al pubblico e cercare di ritagliarsi un piccolo spazio durante le dirette.

Fabio Ricci si riavvicina a Marco Mazzoli: piovono nuove accuse

In maniera piuttosto improvvisa e anche inaspettata sotto moltissimi aspetti, Fabio Ricci in queste ore ha deciso di tendere una mano a Marco Mazzoli. Difatti l’artista, nonostante abbia mandato più volte in nomination il conduttore radiofonico, oltre ad avergli lanciato numerose frecciatine, decide di perdonarlo senza una vera e propria motivazione.

Tra i primi ad essere poco convinti, però, c’è lo stesso Marco, il quale non nasconde che possa aver cambiato il suo modo di porsi per un fatto di strategia: “Lui dice che ha azzerato tutti perché, sennò, come facciamo a stare ancora qua? Con Fabio c’è stato un cambiamento radicale durante la puntata. Non posso avercela con lui, non lo conosco abbastanza e credo sia reciproco”.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Fabio ha parlato sia con Corinne Cléry che con gli altri naufraghi in merito al rapporto con Marco, sottolineando che vuole mettere una pietra sul passato, anche se non intende dimenticare tutte le loro incomprensioni: “Ho fatto pace e ho azzerato tutto. Non dimentico, mi rimane quello che ho subito. Non posso dimenticare le cose che mi vengono dette, ma apro nuovi orizzonti“.

Sembra quindi che si tratti di una pace per cercare di vivere in maniera tranquilla questa avventura in Honduras, anche se pare non tutti siano convinti dal comportamento tenuto da Fabio. Di certo nei prossimi giorni il loro rapporto si evolverà, e non si possono escludere ulteriori colpi di scena.