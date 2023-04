L’isola dei famosi, Enrico Papi potrebbe lasciare il programma

Che ci siano dei malumori tra Enrico Papi e Ilary Blasi, entrambi volti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” insieme a Vladimir Luxuria, ormai sembra essere una cosa praticamente sicura. L’opinionista del reality è stato criticato aspramente dal pubblico da casa per aver provato, durante la prima diretta, di aver cercato in ogni modo di prendersi la scena senza però successo.

Secondo il sito “Tv Blog” tra Papi e la Blasi ci sarebbe stato un litigio piuttosto importante durante la pubblicità che avrebbe definitivamente rotto i rapporti tra i due. Tra l’altro la scena in diretta di Enrico nel prendere la busta tra le mani della conduttrice per leggere il nome dell’eliminato pare aver scatenato l’indignazione da parte di Mediaset.

Enrico Papi potrebbe lasciare “L’isola dei famosi”

Secondo la pagina Instagram “Pipol Tv”, Mediaset non sarebbe felice dalla partenza avuta da Enrico Papi come opinionista de “L’isola dei famosi”: “Animi inquieti, caldi e per niente sereni dalle parti de l’Isola dei Famosi, ma non in Honduras, bensì in studio! La partenza di Enrico Papi, non brillantissima, nel ruolo di opinionista ‘per’ Ilary Blasi è stata disastrosa (la frase che salta di bocca in bocca è dedicata a Nicola Savino e alla sua assenza)”.

I vertici Mediaset non avrebbero apprezzato i comportamenti di Enrico Papi con Ilary Blasi, per questo motivo starebbero Papi starebbe pensando di lasciare immediatamente il programma: “Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi (uno che si meraviglia nello scoprire che il vero nome di Alvin sia Alberto dimostrando quanto poco abbia studiato per partecipare e occupare un ruolo ben pagato) possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso. Papi, in ogni caso, dimostra l’ennesima scelta non azzeccata”.

Al momento non si conosce il futuro di Enrico Papi, poiché sempre secondo “Tv Blog” gli sarebbe stato promesso la conduzione de “La pupa e il secchione“, ma nel contratto avrebbe dovuto forzatamente partecipare anche a “L’isola dei famosi”.