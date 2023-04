L’isola dei famosi, Enrico Papi non rischia il posto ma i suoi interventi saranno ridimensionati

Enrico Papi è attualmente il nome più discusso della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“. L’opinionista infatti, sin dalla primissima puntata del reality show, viene accusato dal pubblico da casa nell’aver provato di rubare la scena a Ilary Blasi, in cui ha interrotto spesso la conduttrice e dicendo la sua anche con battute considerate scadenti dalla maggior parte dei telespettatori che hanno richiesto a gran voce il ritorno di Nicola Savino.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stato quando Papi ha rubato l’esito del televoto dalle mani di Ilary per annunciare il nome dell’eliminato. Per questo motivo, secondo la pagina Instagram “Pipol Tv“, in casa Mediaset starebbero riflettendo sul ruolo dell’ex conduttore di “Sarabanda” e non viene escluso un clamoroso addio già dalla diretta di lunedì.

Le ultime voci sul futuro di Enrico Papi

A fare chiarezza in merito alla vicenda di Papi ci pensa il sito “Fanpage“. Come riportato dal sito l’opinionista, almeno per il momento, non rischia il posto a “L’isola dei famosi, ma la paura più grande per Ilary Blasi resta quello che le venga soffiato il posto come successo con Alfonso Signorini e il “Grande Fratello Vip”.

“Allontanare Papi (conduttore che con Mediaset ha un rapporto di stima che dura da anni) è un’ipotesi che, almeno al momento, non è sul tavolo“ si legge su “Fanpage” dove poi viene aggiunto: “Innanzitutto per ragioni contrattuali. In mancanza in inadempienze vere e proprie, contravvenire a quanto messo nero su bianco su un contratto che regola una prestazione professionale finirebbe per rivelarsi controproducente, soprattutto in termini di costi, per la rete”.

Proprio per una ragione contrattuale, in casa Mediaset avrebbero preso la decisione di ridimensionare Enrico Papi nel suo ruolo: “L’ipotesi momentaneamente più probabile consiste in un intervento aurorale mirato a ‘placare’ Papi, ridimensionando la sfera dei suoi interventi al ruolo per il quale è stato ingaggiato. Che non è, almeno per quanto riguarda l’Isola quest’anno, quello del conduttore”.