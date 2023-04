L’isola dei famosi, Enrico Papi e Ilary Blasi avrebbero litigato: l’indiscrezione

Durante la prima puntata de “L’isola dei famosi“, in onda su Canale 5, Enrico Papi è stato criticato dalla maggior parte dei telespettatori. Il conduttore infatti viene accusato di aver provato a rubare la scena a Ilary Blasi, cadendo spesso nella banalità di una battuta scadente pur di prendersi la scena.

Un esordio quindi favorevole per Enrico Papi, ove però le cose sarebbero leggermente migliorate nel corso della seconda diretta. Tuttavia però, come riporta “Tv Blog“, Papi sarebbe stato costretto ad accettare di essere l’opinionista de “L’isola dei famosi” e, nel corso della prima puntata, avrebbe litigato con Ilary Blasi.

Le ultime voci sul futuro di Enrico Papi

Il portale “Tv Blog” si chiede per quando tempo riuscirà a mantenere il suo ruolo da opinionista nel reality: “Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo ‘tornare in carreggiata’. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario”.

Enrico pare aver accettato forzatamente questa presenza, poiché Mediaset gli avrebbe promesso un ruolo da protagonista nei prossimi palinsesti: “Pare che questo impegno come opinionista di Enrico Papi all’Isola dei famosi 2023, qualcuno bisbiglia, sia una specie di “tassa da pagare” per ottenere dell’altro in futuro. Il futuro a cui si fa riferimento è la conduzione di una nuova serie del varietà La pupa e il secchione, che ha navigato nell’etere televisivo nostrano, segnatamente quello commerciale, in varie declinazioni negli ultimi anni”.

Su “La pupa e il secchione” non si sa ancora molto, ma dovrebbe essere girato il tutto in autunno per una messa in onda prevista fra gennaio e febbraio del 2024. Il programma, un po’ copiando da “Temptation Island” e Pechino Express”, non avrà più uno studio e cambieranno molte cose nel regolamento.